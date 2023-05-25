قائمة أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو 2023 في بورصة الدواجن والشركات

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت بنسبة 30%.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو 2023.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الخميس 25 مايو 2023

سجلت أسعار كتكوت أبيض عمر يوم مابين 11.00 جنيه إلى 12.00 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم مابين 10.00 جنيه إلى 11.00 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 07.50 جنيه إلي 08.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الخميس 25 مايو 2023

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في مجموعة حسن الغريب ليسجل 13 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في مجموعة الوادي ليسجل 14 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة طيبة لجدود للدواجن ليسجل 17 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة القاهرة ليسجل 10.25 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة طنبول للاستثمار الداجني ليسجل 15 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة أمات للدواجن ليسجل 15 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة كايرو ثري اية للدواجن ليسجل 15.5 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة الصلاح ليسجل 15 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة مجموعة القصبي للاستثمار ليسجل 15 جنيها.

أسعار الكتاكيت السمان اليوم الخميس 25 مايو سمان (الأبيض) ليسجل 3.5 جنيها.

أسعار الكتاكيت السمان اليوم الخميس 25 مايو في (سمان أبيض بيور) ليسجل 5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس 25 مايو 5.5 جنيها.

أسعار الكتاكيت السمان اليوم الخميس 25 مايو في سمان (الأسمر) 3.5 جنيها.

أسعار الكتاكيت الساسو اليوم الخميس 25 مايو 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة الكناني جروب 11.25 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 15.50 جنيها.