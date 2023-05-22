الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 22 مايو في بورصة الدواجن

ارشيفية
ارشيفية

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وتنعكس دائما أسعار الكتاكيت والعلاف على أسعار الدواجن.

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم اسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو 2023 

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو 

سجلت أسعار كتكوت أبيض عمر يوم مابين  11.00 جنيه إلي 12.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو.

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم مابين 10.00 جنيه إلي 11.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو.

 سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 07.50 جنيه إلي 08.00 جنيه  في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم 22 مايو 2023

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأثنين 22 مايو 

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في مجموعة حسن الغريب  سعر14.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 16.5 جنيها للكتكوت

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة طيبة لجدود للدواجن 16.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة طنبول للإستثمار الداجني 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة مجموعة الوادي 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 15.5 جنيها للكتكوت.

أسعار كتكوت البط اليوم الأثنين 22 مايو 

سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمريوم مابين 17.25 جنيه إلي 18.50 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفي عمريوم مابين 25.50 جنيه إلي 26.75 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمريوم مابين 32.50 جنيه إلي 32.75 جنيه. 

أسعار الكتاكيت أسعار كتكوت أبيض أسعار كتكوت ساسو بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت والعلاف

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