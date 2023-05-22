أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 22 مايو في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وتنعكس دائما أسعار الكتاكيت والعلاف على أسعار الدواجن.

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم اسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو 2023

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو

سجلت أسعار كتكوت أبيض عمر يوم مابين 11.00 جنيه إلي 12.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو.

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم مابين 10.00 جنيه إلي 11.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو.

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 07.50 جنيه إلي 08.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأثنين 22 مايو

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في مجموعة حسن الغريب سعر14.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 16.5 جنيها للكتكوت

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة طيبة لجدود للدواجن 16.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة طنبول للإستثمار الداجني 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة مجموعة الوادي 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22 مايو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 15.5 جنيها للكتكوت.

أسعار كتكوت البط اليوم الأثنين 22 مايو

سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمريوم مابين 17.25 جنيه إلي 18.50 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفي عمريوم مابين 25.50 جنيه إلي 26.75 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمريوم مابين 32.50 جنيه إلي 32.75 جنيه.