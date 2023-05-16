الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا خلال الفترة الحالية، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس على أسعار الدواجن في الأسواق، لذلك يبحث الكثير على مدار اليوم عن أسعار الكتاكيت.

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في بورصة الكناني خلال التعاملات  الصباحية والتي جاءت كالتالي:

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في مجموعة حسن الغريب 15جنيها، تراجع 1 جنيه عن أسعار أمس.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة القاهرة 15 جنيها، بمقدار زيادة 2 جنيه عن أسعار أمس.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 14 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة  طنبول للاستثمار الداجني 16جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة أمات للدواجن 16 جنيها .

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة  أسيوط للاستثمار والتنمية 17 جنيها.

الثروة الحيوانية: توافر الأعلاف ساهم في انخفاض أسعار الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

متوسط سعر الكتكوت اليوم 

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة  طيبة لجدود للدواجن 17 جنيها .

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة  مجموعة القصبي للإستثمار16 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة  الكناني جروب 11.75 جنيها بمقدار تراجع 50 قرش في الكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة  الكناني جروب 13.5 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة  المنصورة للدواجن 11.90جنيها.

بلغ متوسط سعر كتكوت سمان ( الأبيض ) اليوم الثلاثاء 16 مايو 4 جنيها.

بلغ متوسط سعر كتكوت سمان أبيض بيور) اليوم الثلاثاء 16 مايو  5.5 جنيها.

بلغ متوسط سعر كتكوت سمان ( الأسمر )اليوم الثلاثاء 16 مايو 4 جنيها .

بلغ متوسط سعر كتكوت ساسو10.5 جنيها .

بلغ متوسط سعر كتكوت أبيض 12 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة  كايرو ثري اية للدواجن 16 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة الصلاح 14 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في مجموعة الوادي 15.50 جنيها .

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