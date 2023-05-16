أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا خلال الفترة الحالية، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس على أسعار الدواجن في الأسواق، لذلك يبحث الكثير على مدار اليوم عن أسعار الكتاكيت.

أسعار الكتاكيت اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في بورصة الكناني خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في مجموعة حسن الغريب 15جنيها، تراجع 1 جنيه عن أسعار أمس.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة القاهرة 15 جنيها، بمقدار زيادة 2 جنيه عن أسعار أمس.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 14 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة طنبول للاستثمار الداجني 16جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة أمات للدواجن 16 جنيها .

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 17 جنيها.

متوسط سعر الكتكوت اليوم

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة طيبة لجدود للدواجن 17 جنيها .

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة مجموعة القصبي للإستثمار16 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة الكناني جروب 11.75 جنيها بمقدار تراجع 50 قرش في الكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة الكناني جروب 13.5 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة المنصورة للدواجن 11.90جنيها.

بلغ متوسط سعر كتكوت سمان ( الأبيض ) اليوم الثلاثاء 16 مايو 4 جنيها.

بلغ متوسط سعر كتكوت سمان أبيض بيور) اليوم الثلاثاء 16 مايو 5.5 جنيها.

بلغ متوسط سعر كتكوت سمان ( الأسمر )اليوم الثلاثاء 16 مايو 4 جنيها .

بلغ متوسط سعر كتكوت ساسو10.5 جنيها .

بلغ متوسط سعر كتكوت أبيض 12 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 16 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في شركة الصلاح 14 جنيها.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 16 مايو في مجموعة الوادي 15.50 جنيها .