الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الاستعدادات النهائية لجلسات الحوار الوطنى اليوم (صور)

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات

وضعت إدارة الحوار الوطني اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّبًا لانطلاق الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشرة اليوم.

وتختتم اليوم الخميس، فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين، وممثلو الصحافة والإعلام.

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