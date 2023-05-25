كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، اليوم الخميس، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غداً الجمعة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي تشهد استمرار غياب محمد الشناوي قائد الفريق للإصابة، وتنفيذ عقوبة الإيقاف من جهة أخرى وإراحة الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد عبدالمنعم، بينما يدرس إراحة التونسي علي معلول الظهير الأيسر بعد شعوره بالإجهاد البدني خلال المباراة الأخيرة.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين على هامش المران من أجل الحديث عن أهمية مباراة طلائع الجيش ومشاهدة ملخص لأهم لقطات مباراة الفريق العسكري أمام فاركو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وطالب المدير الفني للأهلي من اللاعبين بضرورة غلق صفحة إنبي والتركيز بكل قوة لمواجهة طلائع الجيش، مشيرًا إلى أنها مباراة صعبة خاصة أن المنافس يعاني من دوامة الهبوط ويرغب في الخروج بأفضل النتائج.

وشدد مارسيل كولر على اللاعبين بضرورة احترم الخصم، وأن المباريات الثلاثة قبل النهائي الإفريقي فرصة جيدة لأي لاعب كان يرغب في المشاركة لإثبات ذاته واللعب بشكل أساسي مع الفريق.

وأكد السويسري خلال جلسته مع اللاعبين على أنه سوف يجرب بعض الخطط التي ينوي الاعتماد عليها في نهائي بطولة إفريقيا خلال الثلاث مباريات، والفرصة متاحة أمام الجميع لإثبات جدارتهم للدخول في التشكيل الأساسي، والملعب هو الفيصل الوحيد في حسم كل لاعب مصيره في المشاركة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، على استاد الكلية الحربية، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.