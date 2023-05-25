محافظ الغربية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات للارتقاء بمستوى الخدمات

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشكل دوري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة، اليوم الخميس على مركزي كفر الزيات وطنطا؛ لتفقد عدد من المشروعات الجارية إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات.

وتفقد المحافظ - وفقا لبيان - عددا من الحدائق التي تم تطويرها بكر الزيات إلي جانب تفقد أعمال تطوير الكورنيش، كما تفقد المحافظ طريق محور قناة طنطا الملاحية والذي يهدف لفتح محور مروري جديد وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، من خلال دخول القادمين من الطريق السريع تجاه القاهرة عند كوبري دفرة إلى طريق الملاحة المؤدي إلى مرور سالم ومنها إلى الطريق الزراعي تجاه الإسكندرية دون المرور بالمدينة.

وخلال الجولة وجه المحافظ، إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من السيارات المخالفة لخط السير والانتظار في الممنوع.