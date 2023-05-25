الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرة دخول بعض البنجلاديشيين عقب الانتخابات

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن سياسة تأشيرات جديدة لبنجلاديش من أجل انتخابات حرة ونزيهة في بنجلاديش بعد الاتهامات بقويض الانتخابات، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على حسابه على "تويتر" يوم الأربعاء.

وبموجب هذه السياسة، ستفرض الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات على الأفراد، وأفراد أسرهم المباشرين،  إذا ثبت أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في تقويض عملية الانتخابات الديمقراطية في بنجلاديش.

وقال "بلينكين"، في  البيان الصادر أيضًا على موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "بموجب هذه السياسة ستكون الولايات المتحدة قادرة على تقييد إصدار التأشيرات لأي فرد بنغلادشي، يُعتقد أنه مسؤول عن تقويض الديمقراطية الديمقراطية أو متواطأ معها، العملية الانتخابية في بنغلاديش، ويشمل ذلك المسؤولين البنجلاديشيين الحاليين والسابقين، وأعضاء الأحزاب السياسية الموالية للحكومة والمعارضة، وأعضاء إنفاذ القانون، والقضاء، والأجهزة الأمنية، وقد أخطرت الولايات المتحدة حكومة بنحلاديش بهذا القرار في 3 مايو 2023".

وجاء في الإعلان أن "الإجراءات التي تقوض عملية الانتخابات الديمقراطية تشمل التزوير، وترهيب الناخبين، واستخدام العنف لمنع الناس من ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستخدام تدابير تهدف إلى منع الأحزاب السياسية  من أن ينشر الناخبون أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام آرائهم" كلها تندرج في إطار السياسة الجديدة.

وكانت قد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بالعمل مع بنجلاديش لدعم انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة أمام مشاركة الجميع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية أثناء يوم استقلال بنجلاديش، إن الولايات المتحدة تفخر بشراكتها مع بنجلاديش وبالإنجازات الناتجة التي تحققت على مدى العقود الخمسة الماضية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه في الآونة الأخيرة قطعنا خطوات حقيقية معًا في محاربة كورونا ومعالجة تغير المناخ وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

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الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرة دخول بعض البنجلاديشيين عقب الانتخابات

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