الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية تواصل استجابتها لشكاوى أهالي المقطم

حملات بحي المقطم
حملات بحي المقطم

استجابت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم بقيادة العميد أحمد أبو بكر، بصورة فورية للشكاوى التي وردت خلال لقاء المواطنين والتي عقدته المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، صباح اليوم، بمقر المنطقة الجنوبية لبحث شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها في إطار سعي المنطقة الجنوبية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لتكون على المستوى اللائق وذلك طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.  

وأطلقت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية دعوة لحل مشكلات المواطنين والتفاعل معهم، حيث استجابت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم للشكوى الخاصة بتضرر السكان من انتشار الإشغالات واحتلال الأرصفة من أصحاب المحلات بشارع معاهد القاهرة العليا بشارع ٥٦ المنطقة ٦ تقاطع شارع ٩ بالهضبة العليا بالمقطم والمعروف باسم شارع الأكاديمية، مما يؤثر على سير المواطنين والسيارات بالشوارع.

وتنفيذًا للتوجيهات بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تم نزول حملة من الحي لرفع الإشغالات، وإزالة أسباب الشكوى، وجارٍ المتابعة الدورية واستمرار التواجد الميداني لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

واستكمالًا للاستجابات الفورية والتي ناقشها المواطنون خلال اللقاء استجابت الأجهزة التنفيذية بالحي بإعادة غلق ورشة بدون ترخيص بالقطعة ٩١١٣ وتنفيذ قرار الغلق رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٣ بالتنسيق مع إدارة المحلات.

وفي إطار جهود حي المقطم المتواصلة للحد من البناء العشوائي والمخالف قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بالتنسيق مع منطقة الإسكان وشرطة المرافق وقسم الشرطة بتنفيذ قرار إزالة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ للبناء المخالف بالعقار ٩٠٩٤ بشارع هدى شعراوي، تقاطع شارع ٩ بالهضبة العليا.

وأسفرت الجهود عن ازالة أعمال بناء مخالف تحت الإنشاء بالدور الخامس فوق الأرض ليتم مواصلة أعمال الإزالة في ضوء التصدي للتعديات.

حملات بحي المقطم
حملات بحي المقطم
حملات بحي المقطم
حملات بحي المقطم
IMG-20230525-WA0007
IMG-20230525-WA0007
حملات بحي المقطم
حملات بحي المقطم
IMG-20230525-WA0006
IMG-20230525-WA0006
IMG-20230525-WA0002
IMG-20230525-WA0002
حملات المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة حي المقطم محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

مشاجرة بين إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد بسبب "معاكسة زوجته"

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى الإسماعيلية

الرئيس السيسى يلبى رغبة أحد أبطال "قادرون باختلاف" بافتتاح مجمع مصانع الكوارتز

محافظ الغربية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات للارتقاء بمستوى الخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية