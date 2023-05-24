الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية: إثيوبيا تخالف قواعد القانون الدولى بشأن ملء وتشغيل السد

السد الإثيوبي
السد الإثيوبي

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن إثيوبيا تفترض في نفسها أنها تتحدث عن الدول الإفريقية، مؤكدًا أنه لا يمكن المزايدة على دور مصر بشأن تعزيز العلاقات العربية، فضلًا عن أنها تحملت الكثير من التضحيات والأعباء لتحقيق الأهداف في القارة الإفريقية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الحديث عن سياسات استعمارية هو محاولة إثيوبية لكسب تعاطف عدد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن إثيوبيا تخالف القواعد القانون الدولي بشأن ملء وتشغيل السد.

 مصر ترحب بتسوية للوصول إلى اتفاق حازم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي

 وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية، إن مصر ترحب بتسوية للوصول إلى اتفاق حازم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أنه ليس في مصلحة أحد استمرار قضية السد الإثيوبي عالقة.

 وعن بيان لجنة 6+6 الليبية، نوه بأن مصر رحبت بجهود اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، مؤكدًا أن الجهود تمثلت في استيفاء الإطار القانوني اللازم؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت في ليبيا.

الخارجية إثيوبيا ملء وتشغيل السد الدول الافريقية العلاقات العربية

مواد متعلقة

بكرى: مخطئ من يظن مصر ضعيفة أو تخشى أحدًا بملف سد إثيوبيا

وزير الخارجية: إثيوبيا ملزمة بحقوق دول المصب خلال ملء سد النهضة

السيسى عن سد النهضة: مستعدون للتعاون مع إثيوبيا بما لا يؤثر على المواطن المصرى

وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا لم تلتزم بالقانون الدولى فى أزمة سد النهضة

علاء النهرى: سد إثيوبيا متوقع انهياره لهذا السبب

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بمناقشة الحوار الوطنى لقانون "المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب"

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

كيف يتمم المتهم بسرقة الدراجات النارية فى البساتين مهمته؟

الحوار الوطنى.. الناشر على عبدالمنعم يرصد التحديات التى تواجه صناعة النشر

بسبب معاكسة زوجته.. عامل يطعن شابًا بمفك فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية