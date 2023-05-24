الخارجية: إثيوبيا تخالف قواعد القانون الدولى بشأن ملء وتشغيل السد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن إثيوبيا تفترض في نفسها أنها تتحدث عن الدول الإفريقية، مؤكدًا أنه لا يمكن المزايدة على دور مصر بشأن تعزيز العلاقات العربية، فضلًا عن أنها تحملت الكثير من التضحيات والأعباء لتحقيق الأهداف في القارة الإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الحديث عن سياسات استعمارية هو محاولة إثيوبية لكسب تعاطف عدد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن إثيوبيا تخالف القواعد القانون الدولي بشأن ملء وتشغيل السد.

مصر ترحب بتسوية للوصول إلى اتفاق حازم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية، إن مصر ترحب بتسوية للوصول إلى اتفاق حازم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أنه ليس في مصلحة أحد استمرار قضية السد الإثيوبي عالقة.

وعن بيان لجنة 6+6 الليبية، نوه بأن مصر رحبت بجهود اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، مؤكدًا أن الجهود تمثلت في استيفاء الإطار القانوني اللازم؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت في ليبيا.