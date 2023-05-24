الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية عن بيان إثيوبيا: يسعى للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

علق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على بيان إثيوبيا الأخير، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء سد الإثيوبي بخلاف إعلان المبادئ عام 2015. 

بيان إثيوبيا بشأن السد غير صحيح ولم يحدث أي اتفاق

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر  فضائية “صدى البلد”، أنه لم يحدث مطلقًا الاتفاق خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن، مؤكدًا أن بيان إثيوبيا بشأن السد غير صحيح ولم يحدث أي اتفاق.

وتابع أن بيان إثيوبيا بشأن السد مليء بالمغالطات ولي للحقائق ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية، لافتا إلى أن أديس أبابا هربت من اجتماع واشنطن ولم توقع على اتفاق بشأن السد، مؤكدًا أن البيان الإثيوبي مؤسف من دولة مسئولة بهذا الشكل فضلًا عن أنه مليء بالادعاءات والتضليل ويسعى للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية.

الخارجية إثيوبيا ملء سد الإثيوبي يسعى للوقيعة الدول العربية

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