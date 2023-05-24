الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلاف على "موبايل".. مصرع شخص في مشاجرة بإحدى قرى الفيوم

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينه وشاب آخر، بسبب خلافات على "هاتف محمول" في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، للسيطرة غلى المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين شخصين في قرية معصرة صاوي بدائرة المركز، بسبب خلافات على "هاتف محمول" ووجود متوفي .

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين مصرع شخص يدعي " يوسف ص “ بإصابات متنوعة، جراء نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وكسر زجاجات بسبب خلافًا على ”هاتف محمول" بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة انتهت بجثة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي.

وتمكن ضباط مركز شرطة طامية من السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهم ، وتحرير المحضر اللازمة بالواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح.

مصرع شخص مشاجرة هاتف محمول الفيوم

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