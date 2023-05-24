حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة فى الموسكى

قررت جهات التحقيق بالموسكى، حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.

كانت قد تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط متهم بحيازة 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر في الموسكي.

بمناقشته عن سبب حيازته المضبوطات اعترف بسرقتها بأسلوب المغافلة، واعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.