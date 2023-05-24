الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة فى الموسكى

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالموسكى، حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.

كانت قد تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط متهم بحيازة 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر في الموسكي. 

بمناقشته عن سبب حيازته المضبوطات اعترف بسرقتها بأسلوب المغافلة، واعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

الموسكي حبس متهم سرقة الهواتف المحمولة

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