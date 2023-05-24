الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الممتاز "ب".. أبوقير للأسمدة ينفرد بقمة المجموعة الثالثة وبايونيرز يهزم طنطا

مباراة المنصورة والمجد
مباراة المنصورة والمجد السكندري

صبت نتائج مباريات الأسبوع  السابع والعشرين للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، التي أقيمت اليوم في مصلحة أبوقير للأسمدة الذي هزم دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدفين لينفرد بقمة المجموعة، برصيد 50 نقطة ويتوقف رصيد دكرنس عند 46 نقطة.

وفاز بلدية المحلة على نبروه بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم محمد عباس "كابو"، ليرتفع رصيد بلدية المحلة إلى 49 نقطة ويتوقف رصيد نبروه عند 26 نقطة.

وحقق بايونيرز مفاجأة من العيار الثقيل وهزم طنطا بهدف سجله عبد المنان، في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الغندور ليتوقف رصيد طنطا عند 48 نقطة ويرتفع رصيد بايونيرز إلى 21 نقطة.

وتعادل أبوقير للأسمدة مع دكرنس بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم عبد العزيز سيد، ليرتفع رصيد أبوقير للاسمدة إلى 48 نقطة ورصيد دكرنس إلى 47 نقطة.

وفاز الجمهورية شبين خارج أرضه على المصري بالسلوم بهدف دون رد ليتقغ رصيده إلى 48 نقطة ويتوقف رصيد المصري بالسلوم عند 12 نقطة.

وتعادل الأوليمبي مع كفر الشيخ بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها  الحكم السيد عبيد ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 41 نقطة ورصيد الأوليمبي إلى 35 نقطة.

وتعادل المنصورة مع  المجد السكندري بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمود حسيب ليرتفع رصيد المنصورة إلى 38 نقطة ورصيد المجد إلى 25 نقطة.

وتعادل سبورتنج مع بروكسي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أدارها  الحكم طارق مجدي ليرتفع رصيد بروكسي إلى 41 نقط ورصيد سبورتنج إلى 29 نقطة.

وفاز هلال مطروح على الحمام بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم سامح حسين ليرتفع رصيد هلال مطروح إلى 25 نقطة، ويتوقف رصيد الحمام عند 32 نقطة.

أبوقير للأسمدة دوري القسم الثاني دكرنس بايونيرز طنطا

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