الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم الدقهلية" يشهد اجتماع مجلس الأمناء والآباء (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الأربعاء، اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بقاعة مدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى، برئاسة الدكتور عبد العظيم السعيد، رئيس مجلس أمناء المديرية، والكاتب الصحفي حازم نصر ومن المهتمين بالعملية التعليمية، وحضور رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية وبأمانة سر عبد الغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية.

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يأتي ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وعرض الغازي على المجلس المسابقات العلمية والثقافية الواردة من الوزارة ومنها المسابقة الثقافية لمتحف التعليم ومكتبة الوثائق  للعام الدراسى٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمسابقة البحثية الخاصة بإدارة المجالس المدرسية للعام  ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للمراحل التعليمية  الثلاثة.

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تم مناقشة دور المجلس الأعلى فى مبادرة رئيس الجمهورية "رفقاء قادرين باختلاف ومبادرة الارتقاء بالمسرح المدرسى”.

على جانب الاجتماع، تم مناقشة امتحانات الشهادةالاعدادية وعرض مشكلات التى حدثت بالإدارات التعليمية والعمل علي وضع حلول مناسبة لها وأوضح شعبان أن المديرية اتخذت الإجراءات القانونية ضد كل من اخل بالمنظومه الامتحانية من مراقبين وملاحظين ورؤساء لجان والطلاب وأكد ان العام القادم سيكون الامتحان بنظام البوكليت بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم  وسط إجراءات أمنية مشددة.

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ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم الدقهلية اجتماع مدرسة

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