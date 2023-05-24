لليوم الخامس.. سلع غذائية وملازم مجانية ضمن مبادرة "تميز لطلاب الثانوي" بسمالوط

شهد اليوم الخامس من مبادرة تميز المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي بقسميه العلمى والأدبى للعام 2022-2023 والتي تنظمها أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا برئاسة معتز شادى امين المركز فعاليات توزيع سلع غذائية وملازم مجانبة كجوائز للطلبة المتميزين المشاركين بالمبادرة.

بدأت فعاليات اليوم بالاعلان عن جوائز عبارة عن مجموعة من السلع غذائية للطلبة المتميزين وزجاجات مياة معدنية وحرص الطلبة على التقاط الصور التذكارية مع المدرسين المشاركين وقيادات الحزب والقائمين على المبادرة

وشهد اليوم حضور كثيف للطلاب فى محاضرة الفلسفة وعلم النفس التى قدمتها الأستاذة ماريان يوسف والتى شهدت تفاعل متميز بين الطلبة ثم محاضرة لغة عربية قدمها احمد جمال الملقب لدى الطلبة بالجنرال ثم محاضرة فى مادة التاريخ قدمها قطب درويش ثم محاضرة رياضيات قدمها احمد سيف

من جانبة، أكد شريف فتح الباب، أمين التعليم بالحزب، أن المبادرة مستمرة فى تقديم كل ما هو جديد لتحقيق أقصي استفادة للطلبة المشاركين ولذلك تم توزيع جوائز للطلبة المتميزين فى كل محاضرة وحرصنا على أن تكون هذة الجوائز ليست مجرد هدية للطالب المشارك فقط وانما احتفاءا بالأسرة التى ساهمت فى خروج هذة النوعية المتميزة من الطلاب

وأوضحت مديحة بدوى منسق عام المبادرة، أن المبادرة اتت بثمارها وهو ما أكده الحضور الكثيف للطلبة المشاركين وحرص أولياء الأمور على حضور أبنائهم وهذا يضع عتق اكبر علينا ويجعلنا نبذل قصارى جهدنا للوصول الى رضا الطلبة وأولياء أمورهم

ووجهت ألفت قاسم، أمينة المرأة بالحزب، الشكر للمعلمين المشاركين فى المبادرة وحرصهم على الحضور وتغليب مصلحة الطلبة ومصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية.

وأشارت عفاف جبر، مساعد أمين المرأة، إلي أن كمية الشكر التى تلقاها الحزب سواء عبر الاتصالات التليفونية من أولياء الأمور أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال الطلبة تؤكد من النجاح المبهر الذى حققته المبادرة .

يذكر أن مبادرة التميز المجانية لطلبة الصف الثالث الثانوى بقسمية العلمى والأدبى التى أطلقتها أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن والتى تستمر حتى منتصف شهر يونيو وذلك فى إطار عدة مبادرات قام بها الحزب أهمها مبادرة السلع الغذائية لمحدوى الدخل والتى قام الحزب بعمل أكثر من شادر استمر خلال شهر رمضان ومازال مستمر يقدم خدمات للمواطنين فى إطار حرص الحزب على مواجهة جشع التجار وكذلك إقامة أكثر من 50 قافلة طبية فى كافة قرى المركز