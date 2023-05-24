الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الخامس.. سلع غذائية وملازم مجانية ضمن مبادرة "تميز لطلاب الثانوي" بسمالوط

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

شهد اليوم الخامس من مبادرة تميز المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي بقسميه العلمى والأدبى للعام 2022-2023 والتي تنظمها أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا برئاسة معتز شادى امين المركز فعاليات توزيع سلع غذائية وملازم مجانبة كجوائز للطلبة المتميزين المشاركين بالمبادرة.

346125515_201974946086468_4757164478581990931_n

بدأت فعاليات اليوم بالاعلان عن جوائز عبارة عن مجموعة من السلع غذائية للطلبة المتميزين وزجاجات مياة معدنية وحرص الطلبة على التقاط الصور التذكارية مع المدرسين المشاركين وقيادات الحزب والقائمين على المبادرة 

346129574_242700681779766_8116366361433959044_n

وشهد اليوم حضور كثيف للطلاب فى محاضرة الفلسفة وعلم النفس التى قدمتها الأستاذة ماريان يوسف والتى شهدت تفاعل متميز بين الطلبة ثم محاضرة لغة عربية قدمها احمد جمال الملقب لدى الطلبة بالجنرال ثم محاضرة فى مادة التاريخ قدمها قطب درويش ثم محاضرة رياضيات قدمها احمد سيف 

346130689_177376341943357_5023458415510492424_n

من جانبة، أكد شريف فتح الباب، أمين التعليم بالحزب، أن المبادرة مستمرة فى تقديم كل ما هو جديد لتحقيق أقصي استفادة للطلبة المشاركين ولذلك تم توزيع جوائز للطلبة المتميزين فى كل محاضرة وحرصنا على أن تكون هذة الجوائز ليست مجرد هدية للطالب المشارك فقط وانما احتفاءا بالأسرة التى ساهمت فى خروج هذة النوعية المتميزة من الطلاب 

346132677_981970589627999_5185561987634294706_n

وأوضحت مديحة بدوى منسق عام المبادرة، أن المبادرة اتت بثمارها وهو ما أكده الحضور الكثيف للطلبة المشاركين وحرص أولياء الأمور على حضور أبنائهم وهذا يضع عتق اكبر علينا ويجعلنا نبذل قصارى جهدنا للوصول الى رضا الطلبة وأولياء أمورهم 

346132677_1627775067701914_4935863081563796985_n

ووجهت ألفت قاسم، أمينة المرأة بالحزب، الشكر للمعلمين المشاركين فى المبادرة وحرصهم على الحضور وتغليب مصلحة الطلبة ومصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية. 

346141996_1931671967189699_1238893074861341361_n

وأشارت عفاف جبر، مساعد أمين المرأة، إلي أن كمية الشكر التى تلقاها الحزب سواء عبر الاتصالات التليفونية من أولياء الأمور أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال الطلبة تؤكد من النجاح المبهر الذى حققته المبادرة .

346142385_214747587775762_7877924109362929520_n

يذكر أن مبادرة التميز المجانية لطلبة الصف الثالث الثانوى بقسمية العلمى والأدبى التى أطلقتها أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن والتى تستمر حتى منتصف شهر يونيو وذلك فى إطار عدة مبادرات قام بها الحزب أهمها مبادرة السلع الغذائية لمحدوى الدخل والتى قام الحزب بعمل أكثر من شادر استمر خلال شهر رمضان ومازال مستمر يقدم خدمات للمواطنين فى إطار حرص الحزب على مواجهة جشع التجار وكذلك إقامة أكثر من 50 قافلة طبية فى كافة قرى المركز

349042014_936395710910482_7997903220585409171_n
348900209_637083447924200_8899735391849776243_n
348900209_637083447924200_8899735391849776243_n (1)
348874563_1738184023303679_3723926296418959648_n
348358848_244807698169553_7124098380636167011_n (1)
348356720_1440017560126379_6115712204461794104_n
المنيا مبادرة تميز المجانية طلاب الصف الثالث الثانوي أمانة سمالوط غرب حزب حماة وطن جوائز وملازم مجانية للطلاب المتميزين معتز شادي امين مركز سمالوط

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

"حاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الإسكندرية تعقد ملتقاها التوظيفي الأول

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

"سرقة ومطاردات ورسائل إباحية".. تهم وأزمات قانونية طاردت سعد الصغير

اغتصاب سيدة خمسينية على يد تاجر أقمشة في قنا

تعرف على منطوق أحكام المتهمين بحجز وتعذيب "صيدلي حلوان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية