"أبوالغيط" يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم، عبدالله اللافى، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التى تشهدها الساحة الليبية.



وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى تناول في حديثه تطورات العملية السياسية في ليبيا، مستعرضاً في هذا الصدد جهود المجلس لإتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن.



ونقل المتحدث أن «أبوالغيط» أكد أن الجامعة العربية تدعم كل الجهود التي من شأنها المضي قدماً بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكرى الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة.



وأوضح رشدي أن أبوالغيط رحب بما ذكره نائب رئيس المجلس الرئاسى من التعويل على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها الجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.