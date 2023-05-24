تأييد حبس البلوجر هدير عاطف في قضية النصب

رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم محامي البلوجر هدير عاطف، على حبسها في اتهامها بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين، مع استمرار حبسها.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

وكشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطناً باتهام "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية.

بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.