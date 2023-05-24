الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية حملات أمنية؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا.

ونجحت الحملات في تنفيذ 248 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2146 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

بضائع أجنبية الصنع تهريب قضايا أمن المنافذ

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