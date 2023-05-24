ضمن "حياة كريمة".. ماذا قدمت الجامعات في مجال تعليم الكبار؟

تبذل الجامعات المصرية جهدا كبيرا في القضاء على محو الأمية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تقوم الجامعات بعمل محاضرات وندوات وورش عمل لتدريب الطلاب علي كيفية محو الأمية لكبار السن كما أنشأت كل جامعة وحدة خاصة لها مسؤولة عن إعداد وكيفية التعامل مع خطة القضاء على محو الأمية، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022، و تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة.

ففي جامعة حلوان، أعلنت أنه سيتم إنشاء فصول لمحو الأمية بمركز الصف ضمن مبادرة حياة كريمة، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى أن هناك 13 محافظة استفادت من طلاب جامعة حلوان لمحو الأمية، مؤكدة أن تحرير المواطنين من الأمية يساعد على تنمية قدراتهم الشخصية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع.

وأعلنت جامعة الإسكندرية أنه تم تعليم أكثر من 13 ألف فرد أمي، وتم فتح 7800 فصل الى الان فى محافظات (الإسكندرية - الغربية - كفر الشيخ - مرسي مطروح - المنيا - البحيره ) لافتاً أن هذا العدد فى ازدياد مستمر، كما تقرر فتح فصول ثابتة لمحو الامية في الأحياء الرئيسية بمحافظة الإسكندرية داخل المدارس ومراكز الشباب، والقيام بالتنفيذ عن طريق طلاب الجامعة.

وفي جامعة جنوب الوادي أعلنت أنه يلزم الطالب المقيد بالسنة الدراسية الأولى بمحو أمية 8 دارسين خلال سنوات الدراسة الأربعة، ويلزم الطالب المقيد بالسنة الدراسية الثانية بمحو أمية عدد 6 دارسين خلال سنوات الدراسة الثلاث، ويلزم الطالب المقيد بالسنة الدراسية الثالثة بمحو أمية 4 دارسين خلال سنتي الدراسة، ويلزم الطالب المقيد بالسنة الدراسية الرابعة بمحو أمية 2 دارسين خلال سنة الدراسة.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة الحالية والقادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، موجهًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بنجاح الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن مصري، حيث بلغ عددهم (948432) متحررًا من الأمية.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الجامعات المصرية للمشاركة الفعالة في المشروع القومي لمحو الأمية، ومنها: توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية الحكومية، وإنشاء مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار بكل جامعة يكون حلقة وصل مع الهيئة، وتنظيم قوافل إعلامية تنموية وتوعوية تجمع بين هيئة تعليم الكبار والجامعة، وإنشاء وحدات لمحو الأمية بالكليات الإنسانية التي يشترك طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالمجلس الأعلى للجامعات لمُتابعة مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية.