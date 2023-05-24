المشدد 5 سنوات لشاب شرع في سرقة هاتف فتاة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالشروع فى سرقة هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية، ليوم 10 من يناير المنقضى، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة شابا مقيم مركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع فى سرقة هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام.