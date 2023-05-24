"صحة الشرقية": استكمال الخدمات الطبية بعد رفع كفاءة الكهرباء بمستشفى حميات الزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وذلك بعد رفع كفاءة أعمال الكهرباء بالمستشفى، نظرًا لاستبدال المولد الكهربائي القديم، بالمولد الكهربائي الجديد وتشغيله، والذي تم دعمه للمستشفى من قبل وزارة الصحة والسكان، بقدرة ٣٥٠ ك.ف.أ، بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٥ ملايين جنيه، بعد أن كان المولد القديم بقدرة ١٠٠ ك.ف.أ فقط.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالاطمئنان على توصيل الأسلاك الكهربائية للمولد الجديد، وتركيب الكابلات الأرضية الخاصة به، وتغيير محولات التيار الكهربائي، الخاصة بتوصيل الكابل الجديد بقطر ٣٠٠ مللي، وذلك ليتناسب مع أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى سواء الحالية أو المستقبلية، وما يتبعه من زيادة الأحمال داخل الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى، ووفقًا لقدرة المولد الجديد، والذي يأتي ضمن ٤ مولدات تم دعمها من الوزارة بذات القدرة لتوزيعها على مستشفيات "الإبراهيمية المركزي، أبوحماد المركزي، حميات فاقوس، حميات الزقازيق".

كما تفقد الدكتور هشام مسعود الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الكلي الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً مدير المستشفى بتركيب أجهزة تكييف لقسم الكلي كأولاوية أولى عن الأقسام الداخلية بالمستشفى، لحين توفيرها بباقي الأقسام، متفقدًا الأقسام الداخلية والتوجيه بإحكام غلق النوافذ داخل الغرف لعدم دخول حشرات طائرة للمرضى، والتأكيد على ارتداء المرضى للجاونات داخل الأقسام الطبية.

وتفقد "مسعود" أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحميات، والوقوف على نسب الإنجاز بها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، تتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.