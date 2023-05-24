الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الصينى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع روسيا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد شي جين بينج، الرئيس الصيني، خلال اجتماعه مع ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد جين بينج، أنه يجب على الصين وروسيا توحيد وتوسيع التعاون الأساسي في مجال الطاقة، مضيفًا أن بلاده ستعمل على ضمان استقرار وسلامة السلسلة الصناعية العالمية وسلاسل التوريد.

ووصل ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، إلى الصين لإجراء محادثات مع شي جين بينج، الرئيس الصيني، ولي كه تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وجاءت الزيارة بعد مخرجات قمة مجموعة السبع إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال الأسبوع الماضي، بشأن عدد من القضايا من بينها أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

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