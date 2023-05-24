دورة تدريبية عن البيانات فى التجارب الإكلينيكية بـ"بيطرى قناة السويس"

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس دورة تدريبية على مدار يومين متتالين تحت عنوان إدارة البيانات في التجارب الإكلينيكية و طالتجريبية باستخدام برنامج الجراف باد، "Data Management for clinical & Experimental trials using Graphpad".

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية التدريب المستمر ودوره في رفع كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس، وتنمية المهارات، بما يحقق تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة، ويسهم بشكل واضح في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المتلاحقة.

وأشارت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، إلى حرص الجامعة والكلية بمعاملها ومراكزها البحثية على عقد مثل تلك الدورات التدريبية، من أجل ملاحقة الجديد في مجالات وأدوات البحث العلمي، ووفق الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجيين كذلك.

وأقيمت الدورة بإشراف عام الدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي الدكتورة دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة هبة عبدالرازق، نائب مدير وحدة خدمة المجتمع.

وحاضر بها الدكتور أحمد سعيد مندور، مدرس طب الحيوان، وحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمعيدين، والخريجين من كليات الطب البيطري، والصيدلة، والعلوم، ومعهد الاستزراع السمكي.