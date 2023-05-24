الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مدمن يقتل والدته وشقيقته فى الإسماعيلية

سكين
سكين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على مدمن متورط في قتل والدته وشقيقته في محافظة الإسماعيلية.

تبلغ لمركز شرطة القنطرة شرق بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية" بالتعدى على والدته وشقيقته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابتهما التى أودت بحياتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبسؤال والده، قرر أن نجله من مدمنى المواد المخدرة وتنتابه حالة هياج بسبب الإدمان من حين لآخر وسبق حجزه بمصحة للعلاج من الإدمان.

وأضاف بسابقة تعديه عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مدمن القبض قتل محافظة الإسماعيلية سكين

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