مدمن يقتل والدته وشقيقته فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على مدمن متورط في قتل والدته وشقيقته في محافظة الإسماعيلية.

تبلغ لمركز شرطة القنطرة شرق بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية" بالتعدى على والدته وشقيقته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابتهما التى أودت بحياتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبسؤال والده، قرر أن نجله من مدمنى المواد المخدرة وتنتابه حالة هياج بسبب الإدمان من حين لآخر وسبق حجزه بمصحة للعلاج من الإدمان.

وأضاف بسابقة تعديه عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.