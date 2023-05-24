الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية الأسبق يشهد حفل تخريج دورة المدربين الأساسية بنقابة المهن الرياضية

حفل تخريج دورة المدربين
حفل تخريج دورة المدربين الأساسية بنقابة المهن الرياضية

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، بالدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى  للشباب والرياضة الأسبق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق أثناء تواجده بالجامعة بحفل تخريج دورة المدربين الأساسية (484) بنقابة المهن الرياضية.

وفي سياق مُتصل استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور عبد المنعم عمارة أثناء زيارته للجامعة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد عبد النعيم، أن الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى  للشباب والرياضة الأسبق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، من أهم شخصيات محافظة الإسماعيلية ؛ فقد ساهم بالكثير من أعمال التطوير في المحافظة وإعادة البناء  بعد العودة من التهجير عقب انتصار أكتوبر 1973 من خلال مناصبه التي تولاها، وخلال 12 سنة كاملة من توليه مسئولية محافظ الإسماعيلية، قدمت المحافظة نموذج جيد من التطور المعماري والسياحي والثقافي. وأقام العديد من المهرجانات العالمية بالمحافظة واجتذب الكثير من السياحة الداخلية بمصر.

ومن جانبه - أشاد الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى  للشباب والرياضة الأسبق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، بجامعة  قناة السويس ودورها المجتمعي البارز في إقليم القناة وسيناء مشيراً إلى تميز الجامعة العلمي و مستوى خريجيها ، لافتاً إلى أن وجود الجامعة ومستشفياتها له دورة الفعال في إعمار مدن الإقليم.

حضور حفل تخريج دورة المدربين الأساسية بنقابة المهن الرياضية

حضر مراسم الإستقبال الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين بجمهورية مصر العربية واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب الأسبق، والدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية والحاج بلبل النحاس نقيب الرياضيين بالاسماعيلية وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسماعيلية.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

القبض على "مستريح السيارات" فى الغربية

إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالفيوم

تحت حراسة مشددة.. نظر محاكمة المتهم بقتل "عروس طنطا العذراء"

الحبس عامين لصاحب شركة مقاولات بالإسكندرية

انطلاق مبادرة "يوم للناس" لـ "الرعاية الصحية بالإسماعيلية" لتعزيز التواصل المجتمعي.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟