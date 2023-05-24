الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الشروق" تُصدر الطبعة المصرية من "نشيج الدودوك" لـ جلال برجس

غلاف السيرة
غلاف السيرة

أصدرت دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة المصرية من السيرة الروائية "نشيج الدودوك" تأليف الروائي والشاعر جلال برجس.

كانت نشيج الدودوك قد صدرت في شهر فبراير الماضي، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت.

ويروي الروائي الأردني جلال برجس سيرته من خلال تجواله في ثلاث دول (بريطانيا، أرمينيا، والجزائر)؛ إذ تتقاطع تلك السيرة، بسيرة الأمكنة، وسيرة ثلاثة كتب رافقته في السفر.

وجاءت (نشيج الدودوك) بثلاثة فصول تتداخل فيها سيرة برجس منذ عام 1970 سنة ميلاده، بسيرة الأمكنة ببعد جمالي فلسفي بعيد عن التاريخ والجغرافي، وبسيرة ما كان يقرأ من كتب في رحلاته. وعبر تلك السيرة التي كتبت بلغة، ووعي، وأسلوب روائي يطلع برجس القارئ على فهمه الخاص للقراءة والكتابة، وعلى تجربته التي حسب تعبيره لم تكن سهلة، إذ إنه كاتب غير متفرغ، ولا يتوافر له إلا ساعات معدودة للكتابة. 

صورة مع السيرة

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني نال عدة جوائز عربية وعالمية مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته "دفاتر الوراق"، وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته "أفاعي النار".

وجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية "الزلزال)"، وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته "مقصلة الحالم".  

كما وصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2019. كتب الشعر، والقصة، وأدب المكان، والمقالات النقدية والفكرية ثم اتجه إلى كتابة الرواية. 

وترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، كما ترجم كتابه "شبابيك مادبا تحرس القدس" إلى 7 لغات حية.

عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين، وترأس عددًا من الهيئات الثقافية مثل: "مختبر السرديات الأردني". أدار هيئات تحرير عدد من المجلات الثقافية، ويترأس هذه الأيام هيئة تحرير مجلة صوت الجيل، يعد ويقدم برنامجًا ثقافيًا إذاعيًا بعنوان "بيت الرواية".

شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والمعارض العربية والعالمية، وفي لجان تحكيم عدد من الجوائز الثقافية العربية.

نشيج الدودوك
دار الشروق للنشر والتوزيع السيرة الروائية نشيج الدودوك نشيج الدودوك جلال برجس المؤسسة العربية للدراسات والنشر برجس

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