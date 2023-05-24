أول تحرك برلمانى بشأن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة

تقدّم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، من بعثة المنتخب المصري في تونس.

وأوضح أنه هناك أخبار تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها أن تضر بالرياضة المصرية، حيث تداولت أخبارًا عن هروب واختفاء لاعب منتخب مصر للمصارعة بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث فوجئت البعثة المصرية بغياب المصارع بغدودة في اليوم التالي من تتويجه بميدالية فضية في البطولة الإفريقية التي أُقيمت بتونس الأسبوع الماضي.

وأكمل عضو مجلس النواب: "تداول بعض المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا لا نعلم مدى صحتها بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، وهي أخبار لو صحّت لكان من شأنها إثارة البلبلة في الشارع الرياضي".

وتابع: "كما أن هناك أخبارًا أخرى متداولة بشأن سفر اللاعب إلى فرنسا وانضمامه إلى منتخب فرنسا وأن الجانب المصري اتخذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الرياضي ومنعه من تمثيل علم آخر، عبر الاتصال بسفارة مصر بتونس وفرنسا، وإخطار الاتحاد الدولي للمصارعة بالحادثة".

واستطرد: "وهناك أخبار أخرى بشأن مسئولية رئيس البعثة المصرية لعدم حجزه جوازات سفر الرياضيين عند الوصول إلى تونس، وهو ما سهّل عملية مغادرة اللاعب ولم يكشف المسئولون المصريون أسباب هروب المصارع".

وأكد أن واقعة هروب الرياضيين المصريين التي تكررت في الآونة الأخيرة، أعادت تسليط الضوء مجددًا على مشاكل الاتحادات الرياضية في مصر، سواء في ما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات.

وأضاف أحمد مهني أن هذا الأمر يجب أن يتم فتح تحقيق موسع فيه من خلال وزارة الشباب والرياضة للوقوف على أسباب ومجريات موضوع اللاعب المصري أحمد بغدودة.

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بإحالة الطلب إلى لجنة الشباب والرياضة؛ لاتخاذ اللازم بشأن التحقيق في موضوع هروب اللاعب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس.