الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الإقبال الكبير على فحوصات ما قبل الزواج دليل نجاح المبادرة

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

اعتبر النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الإقبال الكبير من المصريين وغير المصريين على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص المقبلين على الزواج، بمثابة دليل قاطع على نجاح هذه المبادرة الرئاسية للقضاء على جميع المشكلات التى تواجه المقبلين على الزواج بصفة عامة، وفيما يتعلق بالأمراض الوراثية بصفة خاصة.

وأشاد "أمين"، في بيانٍ أصدره اليوم، بنجاح وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي يعطى هذا الملف أولوية قصوى بزيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار "100 مليون صحة"، موجهًا التحية للقائمين على تنفيذ هذه المبادرة فى إجراء الفحص الطبي لـ194 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي.

وقال النائب أشرف أمين، إن تطبيق هذه المبادرة على المصريين وغير المصريين يؤكد حرص مصر الكبير على استفادة جميع المواطنين من الأشقاء العرب والأفارقة والأجانب من مثل هذه المبادرات الرئاسية، مشيدًا بالوعي الكبير لدى جميع المقبلين على الزواج في الإقبال على المبادرة حرصًا على مستقبلهم الأسري.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن زيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن إجراء الفحص الطبي لـ194 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي.

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