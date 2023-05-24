ضبط كميات من القمح والبذور فى حملة تموينية بالفيوم

شنت إدارة تموين مركز سنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية لرئاسة المركز، حملة تموينية مكبرة.

وأوضح المهندس محمود هاشم، رئيس المركز، أنه تم أمس ضبط (7750) كجم بذور قمح مهربة على سيارة نصف نقل بدون تصريح، بغرض استخدامها كأعلاف.

وجرى التحفظ على السيارة وحمولتها وتسليمها لشركة المطاحن بالفيوم وتحرير المحضر اللازم.

وأيضًا تمكنت الحملة من ضبط (11.331) طن قمح محلي موسم (2023) بأحد المخازن وحجبها عن التوريد، وتم التحفظ عليها بشركة المطاحن وتحرير المحضر اللازم.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة لمنع التلاعب في تداول وتوريد محصول القمح.