بدء امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالجيزة والدراسات الاجتماعية بالقليوبية

بدأ، اليوم الأربعاء، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الامتحان في مادة العلوم، وفي محافظة القليوبية الامتحان بمادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وكان قد توجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوى علام، رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بزيارة طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم 8 طلاب، للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتوفير كل سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان.

وقد تواصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع أبنائه الطلاب هاتفيًا للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية الامتحانية، لتشجيعهم وبث روح التفاؤل في نفوسهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.