الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين باستغلال الأطفال في التسول

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة، وحيازة أسلحة بيضاء.

ووجهت النيابة فى وقت سابق للمتهمين في أمر الإحالة، ارتكاب جرائم استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مصر القديمة بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

كما جاء في أقوال الضحايا، إن المتهمين دائمو تهديدهم بسلاح أبيض للاستيلاء على أموالهم، إلى جانب إجبار 3 أطفال للإقامة معهم لاستغلالهم في التسول بهم ومحاولة إحداث عاهات لهم.

استجداء المارة استغلال الأطفال في التسول استيلاء على أموال

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