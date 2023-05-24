بينها معرض استعادى للفنان "ناجى شاكر" بمجمع الفنون.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

معرض استعادي للفنان "ناجي شاكر" بمجمع الفنون، أحد الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي يحتشد بها اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ويحتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، في الثالثة عصرا، افتتاح معرض استعادي للفنان “ناجي شاكر”، والذي يقام تحت عنوان “ناجي شاكر.. رحلة فنان”.

ويفتتح المعرض والذي تستمر فعالياته حتى 30 يونيو 2023، رئيس جامعة حلوان دكتور السيد قنديل، ودكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، وعميد كلية الفنون الجميلة دكتور عمرو سامي.

ــ تأملات في جماليات السينما والمسرح

وفي السابعة مساء، تستقبل قاعة السينما بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاءً مفتوحًا تحت عنوان “تأملات في جماليات السينما والمسرح”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كاميرا إسكندرية للثقافة والفنون.

ويشارك في اللقاء كل من: المخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش، والدكتور أبو الحسن سلام، أستاذ علوم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ويدير الندوة فتحي بركات.

ويتناول اللقاء جماليات السينما والمسرح، مع عرض لبعض اللقطات المسرحية الطابع في فيلم “الناصر صلاح الدين”، للمخرج يوسف شاهين، وتناولها جماليا وفنيا.

ــ الكاتب عمرو العادلي بضيافة حديث الأربعاء

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب عمرو العادلي، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون "حديث الاربعاء" الذى ينظمة قطاع صندوق التنمية التنمية الثقافية، بمركز الإبداع الفنى، لمناقشة مجموعته القصصية "بائع السخانات".

ويناقش المجموعة كل من: الناقدة دكتورة رشا صالح، والناقد دكتور عزوز علي إسماعيل، وتدير الأمسية الكاتبة دكتورة شهد مختار.

ــ انطلاق العرض المسرحي "ياسين وبهية"

وفي الثامنة مساء، يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، العرض المسرحي "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، وذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، وهو ضمن سلسلة العروض التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد"، ويعد عرض "ياسين وبهية" ثاني عروض فرقة مسرح الشباب خلال العام الجاري، بعد افتتاح العرض المسرحي "حلمك عليك" .

ــ افتتاح معرض “هائمات” بمركز رامتان الثقافي

وفي الثامنة مساء، يفتتح بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، المعرض الفردي الخاص للفنانة التشكيلية سارة الدبوسي، والذي يقام تحت عنوان “هائمات”، ويستمر المعرض حتي 3 يونيو القادم.

يسبقها في السابعة مساء، افتتاح معرض “لحظة بريق”، للفنانة أسماء شاهين، وذلك بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، والمعرض الفردي الخاص، "لحظة بريق"، للفنانة أسماء شاهين، يستمر المعرض حتى 2 يونيو 2023.

ــ الحماية القانونية للعلامة التجارية

وفي السادسة مساء، تعقد بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان “الحماية القانونية للعلامة التجارية”، ويشارك بها كل من: دكتور إبراهيم عشماوي، دكتور أسامة المليجي، والباحث القانون حمادة فرحات.