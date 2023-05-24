عبدالواحد: أوسوريو أضاع هوية الزمالك.. والفريق يحتاج لمدير فنى أجنبى جديد

أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق، أن أداء الفريق الأبيض هذا الموسم كارثي لدرجة لا توصف، مشددا على أن الفريق قد لا يصل لمركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية.

وقال عبدالواحد في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الزمالك لن يخرج بأي شئ هذا الموسم، ويجب التعاقد مع مدير فني كبير، أوسوريو يبدأ معظم المباريات بتشكيل غريب وهناك "لخبطة" واضحة في مراكز اللاعبين".

وأضاف: "أشاهد أمور غريبة في مراكز لاعبي الزمالك، ولا أعرف ما هي طريقة لعب الفريق، وتراجع مستوى معظم اللاعبين بشكل واضح على رأسهم أحمد سيد زيزو".

وتابع: "الزمالك في حالة يُرثى لها فنيًا وأوسوريو أضاع هوية الفريق، والأمور صعبة للغاية هذا الموسم، ومن الموسم القادم يجب التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يتمتع بخبرات في المنطقة العربية وله اسم كبير، ومدحت عبدالهادي كان أفضل عندما ظهر مع الفريق في مباراتين".

وأكمل: "هناك صفقات غريبة جاءت إلى الزمالك، مثل سامسون اكينولا، وهناك أسماء لا يصلحون للعبور بجوار سور النادي من الأساس".