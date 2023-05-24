الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالحليم قنديل: الهجوم المضاد هو الفرصة الأخيرة لأوكرانيا والغرب

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي تدحرجت مواعيده من الشتاء للربيع للصيف، هو هجوم الفرصة الأخيرة، متسائلًا هل بالإمكان هذا الهجوم إجلاء الروس عن 109 ألاف كيلو متر استولوا عليهم بأوكرانيا.

 

لابد أن يجدا الغرب شيئًا عكس التباطئو الأوكراني

وأضاف “قنديل”، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغرب بعد كل الكم من الدفع بالأسلحة المتقدمة للميدان الأوكراني لابد أن يجدوا شيئًا عكس التباطئو الأوكراني، مشيرًا إلى أنه كما تدحرج الهجوم المضاد فإن أمريكا هي الأخرى تتدحرج أمام كل  هذه الأموال الطائلة التي دفعتها لأوكرانيا، خاصة أن الأخيرة يتم التكفل بها بالمرتبات والكهرباء والأسلحة الحديثة من الدول الغربية.

وأشار "قنديل"، إلى أن أخر دفعة قدمتها أمريكا لأوكرانيا هي 375 مليون دولار من جملة 5 مليارت، من الجملة التي قررها الكونجرس.

عبدالحليم قنديل الهجوم الاوكراني المضاد الفرصة الأخيرة الغرب أمريكا الكونجرس

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