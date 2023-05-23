قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى بأبناء الجالية المصرية فى ولاية إنديانا

التقي السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل عام مصر فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكى، مع أركان الجالية المصرية فى إنديانا فى مركز تجمعها فى إنديانا بولس عاصمة الولاية بالتنسيق مع رئيس الجمعية المصرية الأمريكية فى إنديانا وعميد الجالية فى الولاية.

وتضمن برنامج الالتقاء بالجالية زيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمقاطعة كارمن ومركز الهدى الإسلامى بمقاطعة فيشرز.

وزار القنصل العام كنيسة سانت مارى فى مقاطعة كارمن، واستقبله الكهنة والآباء والشعب الكنائسى والذى ضم مجموعة متميزة من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال من الولاية.

واستعرض السفير سامح أبوالعينين خلال اللقاء ما تحقق من إنجازات اقتصادية وعمرانية من شبكات مواصلات وطرق وكبارى ونهضة شاملة فى مجال الاتصالات فى السنوات الأخيرة فى مصر، فضلًا عن اهتمام الدولة بالمهجر وربط أبنائها بالوطن.

ولمس تقديرًا كبيرًا من كل من حضر فى الكنيسة لما يقوم به الرئيس من إنجازات ملموسة للمواطنين، وكذلك ما تحقق من ترميم وصيانة الكنائس فى مصر.

وشارك السفير سامح أبوالعينين الجالية المصرية والعربية صلاة الجمعة فى مسجد الهدى بمقاطعة فيشرز، حيث التقى بأركان الجالية المصرية والعربية عقب صلاة الجمعة وأعضاء مجلس الإدارة، وقدم رئيس المجموعة المصرية الأمريكية للاستثمارات والهندسة العقارية عرضًا لإتمام مجموعته الاستثمارية لعملية بناء المركز الإسلامى من خلال استيراد معظم المكونات من مصر وهو ما تعتبره الجالية المصرية إنجازًا كبيرًا لهم فى وسط المجتمع الأمريكى بالولاية، وتناول السفير الخدمات القنصلية التى تقدمها القنصلية العامة فى شيكاغو وما تقوم بها من جانبها لربط المهجر بالوطن.

ونظم مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمريكية فى إنديانا فى أعقاب زيارة القنصل العام للكنيسة والمسجد، مأدبة عشاء على شرفه بالمطعم المصرى بالولاية حضره مجموعة أساتذة الجامعات المصريين الأمريكيين من جامعة إنديانا وعدد من كبار الأطباء المتخصصين فى مجالات (القلب-الباطنة-الصدر) فى المستشفى الجامعى بالولاية، إضافة الى عدد من رجال الأعمال وعلماء وأساتذة الجامعة من خريجى الأزهر الشريف.

تناول حفل العشاء حرص الجميع على التواصل مع الوطن الأم ورغبتهم بتعريف الجيلين الثانى والثالث من الشباب والشابات بالولاية بالحضارة والثقافة المصرية، فضلًا عن تطلع رجال الأعمال منهم لتطوير التعاون التجارى والاستثمارى ما بينهم والشركاء الأمريكيين والسوق المصرية.

وعكست الزيارة مجددًا استعداد الجاليات المصرية فى ولايات وسط الغرب الأمريكى للمساهمة فى تنمية مصر وتطويرها تكنولوجيًا وصناعيًا وطبيًا وهندسيًا فى كل المجالات بما لها من خبرات ونجاحات مصرية أمريكية متعددة وإمكانات كبيرة وحس وطنى وانتماء عالٍ جدًا.