الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر متهم بالاستيلاء على أموال أجنبية بشرم الشيخ

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل “فيسبوك” والاستيلاء على أموالهم.

وتبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول) بتعرفها على (سيدة) عبر إحدى المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع "فيسبوك" التى أبدت رغبتها فى مساعدتها فى تحويل مبلغ مالى لحسابها بأحد البنوك بالدولة التى تحمل جنسيتها بالعملة الأجنبية عن طريق تحويل المبلغ لحساب (أحد الأشخاص) الذى قام بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه. 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن (أحد الأشخاص) له معلومات جنائية، متواجد بإحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة- 7 خطوط للهواتف "محلية - دولية" - مشغولات ذهبية).

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالى من المجنى عليها عن طريق انتحاله اسم السيدة المشار إليها وقيامه بالدخول على المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل وتواصله مع المشاركين وإيهامهم بقدرته على تحويل المبالغ المالية خاصتهم للدول التى يرغبون التحويل إليها بالعملة الأجنبية عقب قيامهم بتحويل ما يقابلها بالعملة المحلية على حسابه الشخصى بأحد البنوك وإيهام ضحاياه بأنه مقيم خارج البلاد وانتحاله عدة أسماء واستخدامه خطوط هواتف محمول دولية وعقب تحويل الأموال يقوم بالاستيلاء عليها وقيامه باستئجار عدد من الشقق السكنية والتنقل بينها خشية ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على أموالهم التواصل الإجتماعى فيس بوك العملة الاجنبية العملة المحلية المجموعات الخاصة بمديرية أمن جنوب سيناء جنسية إحدى الدول موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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