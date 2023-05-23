الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد عبدالقادر يعزز تقدم الأهلى بهدف ثان فى شباك إنبى

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

عزز أحمد عبدالقادر، تقدم فريقه الأهلي، بهدف ثان، في شباك إنبي،  في المباراة التي تجمع الفريقين، على ستاد “القاهرة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وسجل عبدالقادر، الهدف الثاني لـ الأهلي، في الدقيقة 35، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاعات إنبي، لتصل له، لينطلق في عمق الملعب بالكرة، مُطلقًا تسديدة بباطن قدمه اليمنى، فشل رضا السيد في التصدي لها، لتسكن شباكه.

هدف الأهلي الأول جاء في الدقيقة 29، عندما أرسل التونسي علي معلول كرة عرضية من الجهة اليسرى، حاول مدافع إنبي تشتيتها، لتصل لـ محمد شريف، الذي قام بتسديد الكرة على الطائر ببراعة، مُسكنًا إياها الشباك.

تُنقل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري، تليفزيونيًا، على قناة ON Time Sports 1.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- ياسر إبراهيم- علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- حمدي فتحي

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسي تاو- محمد شريف

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة اليوم كل من: مصطفى شوبير-  خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة-  برونو سافيو-  عمرو السولية-  محمد مجدي أفشة-  شادي حسين -  أحمد قندوسي-  طاهر محمد طاهر.

يدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشا بعدما أتم المهمة الإفريقية بنجاح ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على الترجي الرياضي التونسي ويعود الفريق أدراجه إلى البطولة المحلية لمواصلة حملته لاستعادة لقب الدوري الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء آخر موسمين.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري المصري برصيد 53 نقطة رغم غيابه عن خوض المباريات منذ الفوز على سموحة يوم 17 أبريل الماضي ووجود 7 مباريات مؤجلة للفريق، بينما يحتل إنبي المركز التاسع بـ36 نقطة.

في المقابل يسعي إنبي بقيادة تامر مصطفي، المدير الفني، لمواصلة نتائجه الجيدة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الماضية وابتعد بنسبة كبيرة عن شبح الهبوط، كما أن الفريق البترولي خسر مباراة واحدة في آخر 8 مواجهات بالدوري.

أحمد عبد القادر الاهلى انبى الدوري الدورى المصرى

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