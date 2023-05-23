5 حملات صحفية متنوعة لطلاب صحافة "إعلام بني سويف"

أطلقت كلية الإعلام بني سويف، الثلاثاء، حملات صحفية متنوعة لطلاب المستوى الثالث بقسم الصحافة في إطار ختام مقرر الحملات الصحفية، وتأتي الحملات الخمس وهى حملة «لا تسلب أفكاري» وهدفها التوعية بمخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأعمال المصممين ومخاطر التعرض لسرقة أعمالهم وانتسابها لآخرين واستخدامها في أعمال أخري وتأثيرها بالسلب عليهم بشكل خاص وعلي مجتمع المجال الإبداعي بشكل عام وإيجاد حلول واقتراحات لحماية أعمالهم من السرقة.

شملت الحملات حملة «صرخة» وهي حملة هدفها التوعية بمخاطر العنف الأسري، حيث تتناول القضية من مختلف جوانبها، والتعرض للأضرار الجسيمة التي تؤثر على الأشخاص الذين ينشئون في بيئة مُعنَّفة أُسرياً سواءً كانت امرأة أو طفل.

كما أطلق قسم الصحافة حملة كفاية توكسيك هدفها توعية الجمهور بالشخصيات السامة حولهم وكيفية اكتشافها والتعامل معها في محاولة لتغيير الاتجاهات والسلوك عن طريق التعامل السليم، وحملة «سكام_فوبيا» فهي حملة لتوعية المواطنين بخطورة عملية النصب الإلكتروني، وأشكاله، والأساليب التي يتبعها المحتالين.

في حين جاءت حملة «متعة ولكن» للتوعية بمخاطر وأضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين، وكيفية الحد من الأوقات التي يقضونها لممارسة تلك الألعاب وما يجب على الآباء فعله حيال تلك المشكلة التي تُعرض أبناءهم لمشاكل نفسية جسيمة أو انعزالهم عن العالم الواقعي.