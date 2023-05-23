خالد الجندى يكشف خطأ فادحًا فى مثل "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من الأمثال الشعبية السيئة مثل "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع" مثل غبي جدًا، وأصل المثل يقول الزيت إن عازه البيت يحرم على الجامع".

وأوضح الجندي أصل المثل، قائلًا: "زمان كانت القناديل عبارة عن فتيل في زيت الزيتون، وكان مصدرًا للاشتعال، تسرج به المساجد، وكان مصدر دخل المساجد قبل الأوقاف هو تبرعات الأهالي".

وأردف: "بعض الناس كان يبخل بالزيت على المسجد فخرج مثل نتن، إن الزيت إن عازه البيت يحرم على الجامع، لكن لو فضلت بيت ربنا على بيتك ربنا يكثر رزقك وينور بيتك، يبارك في عيالك ويشفي مريضك"، وذكر قول الله "ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا".

وكشف الجندي عن أن الجماعات السياسية المتسربلة بلباس الإسلام، روجت كذبًا أن المقصود بالجامع جامع الضرائب، لأنهم يريدون من الناس استساغة الهروب من الضرائب.