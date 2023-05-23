الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الدردري": المساعي المصرية لإحلال الطاقة المتجددة أداة لجذب الاستثمارات الخضراء

عبدالله الدردري
عبدالله الدردري

قال عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، إنه الصناديق الاستثمارية العالمية بها وفرة في رأس المال، ورغم ذلك، فإنها لا توجه للاستثمار في الطاقة النظيفة والتحول نحو الطاقة الخضراء. 

الاستثمار النظيف 

وأكد “الدردري”، خلال حواره لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أن الاستثمارات تذهب إلى المشروعات ذات العوائد السريعة، وفيما يخص الاستثمار الأخضر لابد من معرفة أن عوائده ليست سريعة أو مباشرة.

محاور الاستثمار

وتابع:" المحور الرئيسي الذي يمكن التركيز عليه الآن، هو التوازن بين المنح التمويلية والاستثمار، حيث هذا التوازن يوفر مظاهر التنمية لدى الدول النامية إضافة إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار". 

واستطرد:" مصر أعلنت عن مساعيها للوصول إلى 60٪ من الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، وهذا الإعلان بمثابة أداة جذب للمستثمرين الذين يرغبون في خوض تجربة الاستثمار الأخضر".

عبدالله الدردري القاهرة الإخبارية الأمين العام المساعد للأمم المتحدة الفرص الاستثمارية الاستثمار الاخضر

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