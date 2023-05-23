الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثتي طالبين غرقا في ترعة القاصد بالمنوفية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل مستشفى بركة السبع بالمنوفية جثامين طالبين كانا قد لقيا مصرعهما غرقا بترعة القاصد أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو وعلى الفور استغاث الأهالي بقوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من استخراج الجثامين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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ترجع أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية يفيد بمصرع طالبين غرقا بترعة القاصد بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم استخراج الجثامين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثامين كريم حمدى الخضري، 15 عامًا، مقيم بقرية شنتنا الحجر ويوسف محمد البرديسي، 18 عامًا، مقيم بقرية ميت أم صالح، حيث تم إيداعهما مستشفى بركة السبع المركزى لمعاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن لدفنهم بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي المتوفين.

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اتخاذ كافة الإجراءات أخطرت النيابة إجراءات القانونية استخراج تصاريح الشرعي الطب الشرع الحزن الشديد إنقاذ النهري

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