الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: "القرآن يحتوى على معظم أمثال العرب"

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يحارب السنة والرواية لا يفهمونها، وهو ما ينطبق على الحجاب أيضًا.

وأضاف “الجندي” خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن من يحفظ القرآن يجد موسوعة تغنيه عن كل أمثال العرب، مؤكدًا أن القرآن يحتوي على معظم أمثال العرب.

وسرد خلال الحلقة، بعض أمثال العرب، وما يقابلها في القرآن، والمثل الأول "ليس الخبر كالعيان"، وهو ما نجده في قول الله "قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي".

وأردف: "مثل "في الحركات البركات"،  نجده في قول الله "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغَمًا كثيرًا وسعة"، ومثل "كما تدين تدان"، نجده ، في قول الله  "من يعمل سوءًا يجزى به"، ومثل "حين تغلي تدري" نجده في قوله "سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا"، ومثل "من أعان ظالما سلط عليه"، نجده في قول الله "كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير".

خالد الجندي أمثال العرب

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