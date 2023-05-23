الحوار الوطنى.. مُقترح بتشكيل وفد للتفاوض على إنشاء مقرات للشركات العالمية بمصر

قال المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن المحور الاقتصادي يعد من أهم المحاور التي تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد المصري.

واقترح حلمي، خلال مشاركته بجلسات الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» في الحوار الوطني، أن تستعين الحكومة ببعض رجال الأعمال وبعض الوزارات، لتشكيل وفد للتفاوض مع الشركات العالمية؛ لإنشاء مقرات لها داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح أمين عام حزب مصر اكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن هذا الاقتراح عن تجربة ومعايشة عملية للسوق التجارية، ومن الناحية الاقتصادية سيتم توفير قيمة الفرق من تداول العملة، كما أنه يسمح للحكومة المصرية بإنشاء Media City وعمل مقرات لهذه الشركات لتشجيعهم على الاستثمار والعمل من جمهورية مصر العربية، مما سيوفر فرص عمل هائلة وتقليل الانفاق من النقد الأجنبي؛ لأنه في هذه الحالة الدفع سوف يكون بالجنيه المصري.

ووجه حلمي رسالة للشباب المصري: "أخيرًا أحب أن أوجه كلمة للشباب.. البلد دى بتاعتنا وهنفضل وراها مهما حصل ومش هنسيبها أبدا، مهما كانت التحديات اللى بنمر بيها احنا كلنا هنا عشان نشوف حلول وأرجوكم يلا نشتغل ونبنى بلدنا".