الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعديل موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز في الدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وتقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في السابعة من مساء الاثنين ٢٩ مايو على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة من نفس اليوم.

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليا وصافة الدوري الممتاز برصيد ٥٢ نقطة.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري.

ويغيب علي جبر مدافع فريق نادي بيراميدز عن مباراة حرس الحدود في المواجهة المقبلة للفريق من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة ببطولة الدوري باستاد المحلة، والتي انتهت بفوز فريقه.

رابطة الأندية رابطة الأندية المحترفة بيراميدز الاتحاد الدوري الممتاز

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