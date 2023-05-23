الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع لجنة "موازنة النواب"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شارك الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، الثلاثاء، فى اجتماع  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة وموازنة البرامج والأداء للجامعة عن العام المالي 2023/2024.

جاء ذلك بحضور د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي ، والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ياسر عمر نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة، والأستاذ مصطفى سالم نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة.

واستعرض رئيس جامعة طنطا الموازنة المقترحة للجامعة للعام 2023/2024 بزيادة قدرها 24.38% عن العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2023، مقدما الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وأعضاء لجنة التعليم ولجنة الخطة والموازنة لمناقشتهم الموازنة بموضوعية وحيادية، مشيداً بدور النائبة ميرفت ألكسان مطر عضو اللجنة والدكتور عبد المنعم امام أمين سر اللجنة، في مطالبتهم بدعم وزارة التعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في انشاء جامعة طنطا الأهلية ومستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى، تحقيقا لاحتياجات أهالي محافظة الغربية ومحافظات وسط الدلتا وتحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمحاسب أحمد إبراهيم أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وسحر عبد الرحيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية ومحمد البري مدير عام الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية.

رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي اجتماع لجنة الخطة والموازنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التعليم العالي والبحث العلمي التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد أيمن عاشور

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