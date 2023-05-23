وزير الصحة يبحث مع تحالف الـ«جافى» إدراج لقاحات جديدة لجدول التطعيمات الإجبارية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الدكتورة أدرينا چيمنز مدير قطاع الدول متوسطة الدخل بالتحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI)، وذلك بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ«جنيف» وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر لمدير قطاع الدول متوسطة الدخل بـ(GAVI) على دعم المنظومة الصحية في مصر بما يصل إلى 50 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، لرفع المناعة المجتمعية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع الدكتورة أدرينا چيمنز، التعاون الجاري مع التحالف لدراسة إدراج لقاحات جديدة إلى جدول التطعيمات الإجبارية، وكذلك التعاون في مواجهة الأوضاع الصحية غير المستقرة على الحدود السودانية.