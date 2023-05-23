الحوار الوطني.. وكيل "مشروعات النواب" تُطالب بوقف كود الحماية المدنية للمشروعات المتوسطة

أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال مشاركتها بمناقشات لجنة الصناعة بالحوار الوطني، على أهمية توقيت انطلاق الحوار الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وأكدت “أبو السعد” أنه في ضوء التحديات الاقتصادية الصناعة المصرية، نحتاج لخطة متكاملة سريعة وطويلة المدى، تتضمن العمل برؤية موحدة لدعم وتأهيل وتدريب الموظفين ذوي الصلة بملف الصناعة، والتنسيق بشأن توحيد جهات الولاية بشأن الأراضي الصناعية بدلا من الصراعات الحالية.

وشددت على ضرورة تدخل الدولة وتقديم مزيد من التسهيلات تتعلق بالأراضي الصناعية للمشروعات المتوسطة لمدة 5 سنوات، مع تسهيلات على توصيل المرافق لها مثلما يتم في قطاع التعليم والصحة في بناء المستشفيات والمدارس.

كما طالبت بضرورة العمل على وقف كود الحماية المدنية الخاص بالمشروعات المتوسطة، ولحين وقف تفعيل هذا الكود يكتفى بتقرير استشاري بشأن الصناعات الخطرة، مع العمل على تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث أنه لم يطبق بالصورة الأفضل حتى الآن.

وعن الجانب طويل المدى بالاستراتيجية، أكدت “أبو السعد” على أهمية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية والبناء عليها لمستقبل افضل للصناعة مع استغلال الثروة البشرية بما يدعم ريادة الأعمال.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.