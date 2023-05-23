التقديم ممتد لشهر.. "التنظيم والإدارة": وظائف شاغرة فى جامعة عين شمس

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة التعليم العالى لشغل عدد من الوظائف الشاغرة فى جامعة عين شمس، فى بعض التخصصات التى تتعلق بتوفير الأنظمة الرقابية والمالية التي تكفل تحصيل موارد الوحدات والصناديق الخاصة والتحقق من سلامة تحصيل الموارد ولإيداعها حساب البنك وذلك طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

وتابع الجهاز في بيان له، أن التقديم لشغل تلك الوظائف المطلوبة بدأ اعتبارًا من 22 مايو الجاري، ويستمر حتى 21 يونيو المقبل.

وأعلن الجهاز عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وهي..

"القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة وحل المشكلات واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار وكذلك القدرة على الاتصال والعرض والتحليل – الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى الخبرة في مجال تخصصه - اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا" لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون - شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلى - المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل".

وتابع: «يشترط أيضًا قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى (الأول أ) من داخل الجهاز الإدارى أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل».

ويتقدم من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة شخصيًا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للدكتور رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية – القاهرة ولمدة ثلاثين يومًا اعتبارًا من 22/5/2023 وحتى 21/6/2023 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

وترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بالمستندات الآتية:

بيان حالة وظيفية معتمد موضح به الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه.