الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقرير أوروبي: الأسواق الإفريقية تستوعب 90 % من مخلفات "الاتحاد الأوروبي" النسيجية

مخلفات الاتحاد الأوروبي
مخلفات "الاتحاد الأوروبي"

كشفت الوكالة الأوروبية للبيئة عن تراجع مستوى عمليات إعادة التدوير للمنسوجات في دول الاتحاد الأوروبي نظرا لإقبال المستوردين من أسواق إفريقيا وآسيا على شراء الملابس والمنتجات النسيجية الأوروبية المستعملة وذلك لإعادة استعمالها.

وأكدت الوكالة - التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي - أن نسبة لا تقل عن 90 % من الملابس المستعملة في منطقة الاتحاد الأوروبي تتجه مباشرة إلى أسواق آسيا وإفريقيا، مؤكدة أن مصير تلك المنسوجات والملابس يبقى مجهول في أسواق آسيا وإفريقيا برغم ما قد تنطوى عليه إعادة استعمالها من مضار للبيئة لاسيما المنسوجات المعالجة كيميائيا.

ونبهت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن مخلفات المنسوجات تعد رابع أكبر ملوثا للبيئة في العالم وأحد عوامل حدوث التغيرات المناخية، وبرغم ذلك فإن مسارات التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وبلدان آسيا وإفريقيا تؤكد أن كلا السوقين يتمتعان بشراهة غير عادية إلى استيراد المخلفات النسيجية بكافة صنوفها من الاتحاد الأوروبي وفي مقدمة تلك الصنوف الملابس المستعملة التي يبدو أنها صارت تجارة جيدة في أسواق آسيا وإفريقيا.

وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن شحنات المنسوجات المستعملة إلى تتجه إلى بلدان آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء يتم استخدامها في أحيان كثيرة كمصدر للطاقة من خلال إحراقها وهو ما ينتج عنه انبعاث الكيماويات الداخلة في تصنيعها خلال الحرق تؤثر بشدة على البيئة.

ويصل حكم مخلفات المنسوجات بما في ذلك الملابس المستعملة في أوروبا سنويا إلى 8ر5 ملايين طن أي ما يعادل 11 كجم لكل مواطن أوروبي، وتشكل المنسوجات والملابس التي تدخل فيها ألياف اصطناعية أو معاجلة كيمائيا نسبة 60 في المائة منها، وفي هذا الصدد كشفت وكالة البيئة الأوروبية عن أن هذا الحجم الهائل من المخلفات النسيجية من المفترض أن تتم إعادة تدويره في داخل الأراضي الأوروبية، إلا أنها عادة ما تجد طريقها إلى أسواق آسيا وإفريقيا لاستخدامها كمحروقات هناك أو إعادة استعمال ما يصلح منها.

واستندت وكالة البيئة الأوروبية إلى البيانات الصادة عن مركز الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي – يوروستات – والتي كشفت عن استيعاب إفريقيا نسبة 60 في المائة من مخلفات النسيج الأوروبية خلال العام 2019 وحده، فيما ارتفعت استيعابية الأسواق الآسيوية لمخلفات النسيج الأوروبية بصورة متسارعة كانت أن تنافس أسواق إفريقيا صاعدة من 41 في المائة بنهاية العام 2022 فيما تراجعت نسبة استيعاب أسواق إفريقيا إلى 46 في المائة، كما ارتفعت معدلات تصدير المنسوجات الأوروبية المستعملة إلى أسواق العالم وبخاصة الآسيوية والإفريقية من 550 ألف طن بنهاية العام 2000 إلى 7ر1 مليون طن بنهاية العام 2019.

 

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