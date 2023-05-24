سداد الغرامات والتظلم.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

يعتبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي من أكثر الأمور بحثًا على موقع البحث العالمي «جوجل»، لذلك سهلت وزارة الداخلية للمواطنين خطوات الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

ويمكن للمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول للموقع الرسمي للنيابة العامة بالرقم القومي من هنا.

والضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة

اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

سداد مخالفات المرور 2023

من الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.

تسجيل الاسم رباعي.

كتابة عنوان الخاص بـمالك السيارة، واسم المرور التابع له.

تسجيل أرقام وحروف السيارة المدونة على الرخصة.

ودفع المخالفة من خلال الموقع الإلكتروني عبر بطاقة الائتمان، أو من خلال ماكينة فوري أو الدفع نقدي عند تلقي شهادة مخالفات السيارة.

التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2023

ويمكن للمواطنين عقب الاستعلام عن المخالفات المرورية التظلم على النتيجة التي ظهرت له من خلال الدخول أيضًا على موقع النيابة العامة

-الضغط على كلمة التظلمات:-