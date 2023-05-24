سداد الغرامات والتظلم.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023
يعتبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي من أكثر الأمور بحثًا على موقع البحث العالمي «جوجل»، لذلك سهلت وزارة الداخلية للمواطنين خطوات الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة.
الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي
ويمكن للمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول للموقع الرسمي للنيابة العامة بالرقم القومي من هنا.
والضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة
اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.
سداد مخالفات المرور 2023
- من الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.
- تسجيل الاسم رباعي.
- كتابة عنوان الخاص بـمالك السيارة، واسم المرور التابع له.
- تسجيل أرقام وحروف السيارة المدونة على الرخصة.
ودفع المخالفة من خلال الموقع الإلكتروني عبر بطاقة الائتمان، أو من خلال ماكينة فوري أو الدفع نقدي عند تلقي شهادة مخالفات السيارة.
التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2023
ويمكن للمواطنين عقب الاستعلام عن المخالفات المرورية التظلم على النتيجة التي ظهرت له من خلال الدخول أيضًا على موقع النيابة العامة
-الضغط على كلمة التظلمات:-
- اختيار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة».
- تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة..
- ضرورة تحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.
- تظهر شروط الخدمة الإلكترونية بعد قرأتها قم بالضغط على «الموافقة».
- بعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة، يجب اضغط على كلمة «إرسال الطلب».
- يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، يجب أن تحتفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.
- ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم “الجوال” الذي قمت بتسجيله.